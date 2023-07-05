Во Владимирской области произошло два серьезных пожара, не обошлось без жертв. Об этом сообщает...

Во Владимирской области произошло два серьезных пожара, не обошлось без жертв.Об этом сообщает группа Вконтакте «Собинские вести МЧС». Вчера (4 июля 2023 года) около 10 часов утра жители улицы Крутая в городе Собинка заметили огонь на крыше в частном жилом доме.Сообщив о случившемся в противопожарную службу, соседи начали кричать и будить женщину, которая на тот момент спала и не понимала — что же происходит в её доме.Прибывшие спасатели оперативно справились с огнём. В результате — кровля дома выгорела полностью.Погибших нет. Причина произошедшего пожара устанавливается.В том же Собинском районе, но уже в деревне Юрово (на улице Полевая Воршанского сельского поселения) также произошёл пожар 4 июля утром (звонок поступил в МЧС в 10:43).Как сообщают «Собинские вести МЧС», к месту вызова незамедлительно приехали пожарные подразделения.На момент прибытия горела деревянная хозяйственная постройка, расположенная у жилого дома.Горение было полностью ликвидировано в течении нескольких минут, но при проливке и разборе сгоревших конструкций был обнаружен труп мужчины (предположительно - хозяина дома 1988 года рождения).Причина пожара устанавливается.Фото: группа Вконтакте «Собинские вести МЧС»