Первая повышенная геомагнитная активность прогнозируется на 8 июля - 4 балла.

Во Владимирской области ожидается волна мощных магнитных бурь. Об этом сообщают специалисты РАН.Первая повышенная геомагнитная активность прогнозируется на 8 июля - 4 балла. Самые серьёзные последствия вспышек на Солнце будут 12 и 13 числа - 5-6 баллов. С 14 по 22 июля мощность магнитных бурь составит 3 балла. Конец месяца будет относительно спокойным.Последствия космического явления сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья - обратиться к врачу.