Торгпред РФ в Индии готов посодействовать в поиске покупателей.

Александр Авдеев провёл рабочую встречу с торговыми представителями России в иностранных государствах. Мероприятие вошло в программу международной промышленной выставки «Иннопром».Во Владимирскую область прибыли представители РФ в 10 странах: Австрии, Беларуси, Венгрии, Индии, Испании, Перу, Сирии, Турции, Франции и Швеции.Как подчеркнул губернатор, с прошлого года в товарообороте 33-го региона значительно возросла доля Китая, Турции и стран Средней Азии. Власти решили и дальше развивать перспективное азиатское направление.«Торгпред в Индии готов посодействовать в поиске покупателей продукции компаний «КЭМЗ» и «Волгабас» и «Модульные котельные системы», - подчеркнул глава региона.