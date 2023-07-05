Ему грозит до 6 лет колонии.

Житель Петушинского района 10 лет незаконно производил пистолеты. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С 2013 по апрель 2023 года житель деревни Глубоково у себя в гараже собирал огнестрельное оружие. Из револьверов и ТТ он смастерил четыре ствола. Кроме того, в арсенале имелось 76 патронов. Весной текущего года сотрудники полиции конфисковали боеприпасы.На мужчину завели уголовное дело. Материалы переданы в Петушинский районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 6 лет колонии.