5 июля в календаре отмечено как начало Битвы на Курской дуге.

5 июля в календаре отмечено как начало Битвы на Курской дуге (5 июля-23 августа 1943 г.). Живые свидетели и участники тех событий всегда подчеркивали, что эта операция, продолжавшаяся 50 дней, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны, после которого наступательных действий со стороны фашистской Германии больше не было. И действительно, сражение поражает масштабной статистикой: в нём было задействовано около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов!К сожалению, мы уже практически лишены возможности поговорить с ветеранами, но они живут в нашей памяти, а еще на фотографиях и в документальных источниках.Рассказывает специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Александровская слобода» Светлана Вершинина: «В коллекции музея хранятся предметы, принадлежавшие Игнату Егоровичу Козулину – участнику Курской битвы. Особенно ценной является его записная книжка, которую он вел в 1943-1945 гг. Там заметки о военном быте, боях, а еще стихи... 52 листа, исписанные мелким «бисерным» почерком. В стихах – сражения, лирика и тоска по дому, даже письма – и то в стихах. После войны Игнат Егорович продолжал сочинять, и в 2004 году выпустил книгу «Отражение жизни» со стихами, автобиографическим заметками, множеством фото и нехитрым посвящением музею, в котором он был частым и всегда желанным гостем:Музей Александровская слободаВ основе отражает жизнь царя Ивана Грозного.История просветительству вернаПо значению, объёму периода важного.Я как один из посетителей,Активной Вашей работы распространитель,Участник защиты Отечества ВОВДарю стихи, написанные в бою о себе.В подтверждение не словесный свод,А фронтовой уцелевший блокнот».Открываем стихотворение «Курская дуга», где просто и без пафоса, как-то по-житейски, но от этого не менее страшно описан бой. Читаем отрывки:... У наблюдавших волосы вздыбились,Кровь подступила к лицу,Злость, ненависть появились,В защите за нашу страну.... Кровью обливалась пехота,Бились, не обращая внимания на раны,Основой в сражении была рота,По ней равнялись полки, дивизии в ставки.Санитарки тащили раненых,Не страшили их «Тигр» и «Фердинанд»...... Всем была дана боевая работа,Не думая о смерти своей,Не было погони и гнёта,Убивать захватчиков-зверей.После войны Козулин оставался военным до 1965 г., поработал на «гражданке», но душа солдата не давала ему покоя, и устроился он учителем! 20 лет в александровской школе № 4 преподавал НВП (Начальную военную подготовку): «Прозвище мне дети дали Батя, этим школа была исписана... ». И действительно, бывшие ученики и педагоги вспоминают: «Батя был замечательным учителем. Школьники хорошо владели навыками строевой подготовки, стрельбы, сборкой и разборкой стрелкового оружия. Он не считался со временем, вёл кружки со всеми учащимися - с шестого по одиннадцатый классы. Вместе с ними оформил кабинет начальной военной подготовки, городок гражданской зоны, построил тир, организовал клуб «Патриот». Главное, чему он учил молодёжь, - любовь к Родине, обретение чувства ответственности за судьбу страны.С законной гордостью Игнат Егорович так говорил о «своём показателе» - более 30 выпускников школы № 4 стали офицерами Советской армии».В музее сохранилась архивная съемка – сотрудники приехали к Игнату Егоровичу в гости поздравить с юбилеем Победы. Он всегда старался снизить «градус пафоса», вот и в этот раз, вместо того, чтобы чинно принимать поздравления, одел свой мундир на гостью со словами: «На молодых все выглядит лучше, даже награды». А еще отметил, что вес их – 6 кг! Это неудивительно, ведь ветеран был награждён четырьмя боевыми орденами и двадцатью медалями.Игната Егоровича Козулина уже нет среди живых, но строчки из его книги в некотором роде звучат как пророчество и уверенность в будущем: «... Наши поколения Родину отстояли, Это сделают последующие сыны... »