Лопнувшее колесо стало причиной серьезной аварии. ДТП случилось 3 июля около половины восьмого вечера в Ковровском районе на 249 километре трассы М-7. Авария произошла с участием двух

Лопнувшее колесо стало причиной серьезной аварии. ДТП случилось 3 июля около половины восьмого вечера в Ковровском районе на 249 километре трассы М-7. Авария произошла с участием двух большегрузов и легковой машины. По кадрам видно, что у каждого автомобиля – серьезные повреждения. Кабина фуры Вольво раскурочена, от залетевшей под нее легковушки осталась только задняя часть. А