В Александрове правоохранители проверили состояние аттракционов, размещённых на Советской площади.

В Александрове правоохранители проверили состояние аттракционов, размещённых на Советской площади. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Так, были выявлены нарушения при эксплуатации батута «Марио». В частности, одна из швартовых верёвок на аттракционе состояла из двух кусков. Это приводило к снижению выдерживаемой нагрузки и несло угрозу жизни и здоровью детей.«По результатам проверки прокурором предпринимателю внесено представление, в рамках рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, крепление батута приведено в надлежащее состояние», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.