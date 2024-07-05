В городе Струнино Владимирской области подходят к концу работы по благоустройству набережной на реке Горелый Крест.

В городе Струнино Владимирской области подходят к концу работы по благоустройству набережной на реке Горелый Крест. Об этом 4 июля рассказала пресс-служба регионального правительства.Отмечается, что обновление территории проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».В настоящий момент специалисты подрядной организации уже построили и оборудовали на набережной детскую площадку и велосипедные дорожки. Кроме того, на двух пирсах поставили шезлонги для отдыхающих. Также территорию для прогулок замостили новенькой брусчаткой.