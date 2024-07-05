«Найден, жив!» — бесценные слова, которых ждут как родственники пропавшего человека, так и координаторы спасательного отряда. Случай со счастливым концом произошел на этой неделе в городе

«Найден, жив!» — бесценные слова, которых ждут как родственники пропавшего человека, так и координаторы спасательного отряда. Случай со счастливым концом произошел на этой неделе в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Желанные слова прозвучали ночью 3 июля. 70-летний Александр Королёв ушел в лес за лисичками утром еще двумя днями ранее. Его сопровождал любимый пес Граф. Когда они