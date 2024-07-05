7 июля на исторической сцене Мариинского театра состоится показ балета Чайковского "Лебединое озеро", посвященный 70-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Евгения Неффа. Главные партии исполнят Виктория Терёшкина, Кимин Ким, Роман Беляков. За дирижерским пультом - Валерий Овсяников.

Евгений Нефф - блистательный солист Кировского (Мариинского) театра в 1980-1997 годах. Выпускник Таллинского хореографического училища, он начал профессиональный путь в 1974 году в театре "Эстония", затем работал в Пермском театре оперы и балета. Приехав по приглашению в Театр им. Кирова, Нефф покорил Ленинград - период творчества на сцене Северной столицы стал самым ярким в карьере танцовщика. Он был первым исполнителем партий Юноши в "Асият" и Автандила в "Витязе в тигровой шкуре", поставленных хореографом Олегом Виноградовым специально для артиста.Классический танцовщик-принц Евгений Нефф создал галерею изысканных образов. Публика полюбила его Альберта в "Жизели" и Джеймса в "Сильфиде", Жана де Бриена в "Раймонде" и Дезире в "Спящей красавице". В "Лебедином озере" Евгению Неффу довелось исполнять и роль принца Зигфрида, и роль злодея Ротбарта. Блистал он и в балетах советской эпохи: Ромео в "Ромео и Джульетте", Вацлав в "Бахчисарайском фонтане", Принц в "Золушке".Евгения Неффа знали по всему Советскому Союзу - он принимал участие в фильмах-балетах "Принц и нищий", "Гран па в белую ночь", "Корсар". В 1987 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.Завершив карьеру танцовщика, с 1997 года Евгений Нефф был педагогом-репетитором в Universal Ballet Company (Сеул).