1930 год, Чикаго. По улице идет беременная женщина. Вдруг она попадает в гангстерскую перестрелку и получает в живот очередь из Томми Гана. Её откачали в больнице и дети здоровые родились, двойня мальчик и девочка. Прошло 14 лет. К матери бежит заплаканая дочь: "Мама-мама, я была в туалете и вдруг у меня пуля выскочила. Мама говорит. Дочь, ты не волнуйся, 15 лет назад я попала в перестрелку. Выслушав историю дочь успокоилась. Через 5 минут подбегает возбужденный сын: "Маааа. . . ща такое было! ! ! ! Я знаю сынок, ты писел и. . . Не маа, я дрочил и застрелил бабушку
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