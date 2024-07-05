Житель села Ляхи Меленковского района выехал на Оку в заказник регионального значения порыбачить сетью, как вдруг его обнаружил прокурор, проводивший проверку. Браконьер успел поймать

Житель села Ляхи Меленковского района выехал на Оку в заказник регионального значения порыбачить сетью, как вдруг его обнаружил прокурор, проводивший проверку. Браконьер успел поймать несколько особей леща, стерляди и язя и попасть под уголовное дело. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, мужчина рыбачил сетью длинной 50 метров. На меленковца возбуждено уголовное дело по статье о незаконном