Во Владимирской области активными темпами продолжается заготовка кормовых культур для животноводства.
Во Владимирской области активными темпами продолжается заготовка кормовых культур для животноводства. Об этом рассказала регионального правительства.
К работам наши аграрии приступили ещё в конце мая и по состоянию на 4 июля собрали около 250 тыс. тонн сенажа. Всего же труженики планируют заготовить порядка 500 тыс. тонн сенажа.
«Можно сказать, что сейчас уже у всех фермеров убран первый укос, то есть скошена треть всех трав. Около половины плановых объёмов сенажных культур уже убрано», - приводит пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйства Владимирской области Сергея Лукьянова.
Ну а в конце июля стартует уборочная кампания. Аграрии должны убрать озимые и яровые зерновые культуры, а также порядка 800 гектаров овощей.