Во Владимирской области активными темпами продолжается заготовка кормовых культур для животноводства.

Во Владимирской области активными темпами продолжается заготовка кормовых культур для животноводства. Об этом рассказала регионального правительства.К работам наши аграрии приступили ещё в конце мая и по состоянию на 4 июля собрали около 250 тыс. тонн сенажа. Всего же труженики планируют заготовить порядка 500 тыс. тонн сенажа.«Можно сказать, что сейчас уже у всех фермеров убран первый укос, то есть скошена треть всех трав. Около половины плановых объёмов сенажных культур уже убрано», - приводит пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйства Владимирской области Сергея Лукьянова.Ну а в конце июля стартует уборочная кампания. Аграрии должны убрать озимые и яровые зерновые культуры, а также порядка 800 гектаров овощей.