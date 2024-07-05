Во Владимире утвердили тарифы на вывоз и хранение автохлама, эвакуированного с городских...

Во Владимире утвердили тарифы на вывоз и хранение автохлама, эвакуированного с городских улицУслуги эвакуатора обойдутся владельцам в две с половиной тысячи рублей, а сутки "парковки" машины на специализированной муниципальной стоянке - в 208 рублей.Схема такая: все эти расходы изначально берет на себя бюджет, а если хозяин авто объявится, счет выставят ему. Если же нет, машина (или то, что от нее осталось) признается бесхозной, утилизируется или продается на торгах.Добавим, что механизм эвакуации автохлама пока действует только на муниципальной территории.