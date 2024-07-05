Собинская межрайонная прокуратура провела проверку порядка рассмотрения обращений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в 2023 и 2024 годах житель обращался в местную администрацию. Он писал заявления по вопросу доступа транспорта к собственному участку земли.К моменту обращения жителя в прокуратуру, установленный законом срок на исправление нарушений истёк. Меры со стороны администрации приняты не были.На данный момент главе МО Колокшанское внесено представление, начато административное дело против должностного лица администрации.