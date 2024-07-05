В отношении жителя Владимира возбуждено уголовное дело по неправомерному обороту средств платежей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, фигурант являлся организатором преступной группы. Участники сообщества искали подставных лиц для вывода денег с банковских карт.На данные этих лиц делались банковские карты с обслуживанием через приложение. Эти карты в дальнейшем использовались для мошеннических целей и вывода средств из-под государственного контроля.Данные карты продавались заказчикам через тайники и транспортные компании. Деятельность группы пресечена сотрудниками УФСБ России. На данный момент идут следственные и иные процессуальные мероприятия. Подозреваемый заключён под стражу в качестве меры пресечения.