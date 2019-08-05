Пятнадцать миллионов россиян могут остаться на улице, так как в будущем их профессии не будут востребованы на рынке труда, сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин

Пятнадцать миллионов россиян могут остаться на улице, так как в будущем их профессии не будут востребованы на рынке труда, сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, передает URA.RUПрежде всего речь идет о тех сферах, где не нужно образование: продавец, шофер, охранник. С началом четвертой промышленной революции многие процессы в сфере услуг будут автоматизированы, в магазинах уже стоят автоматы, можно купить продукты самостоятельно.К работе начинают относиться не как к необходимости, а как к творчеству, поэтому востребованными останутся специальности, требующие эмпатии или вариативности применения знаний (медицина).Согласно Атласу профессий, составленному в Сколково, к 2030 году исчезнут 57 профессий. По прогнозам Оксфордского университета, к 2025 году могут исчезнуть 47% существующих специальностей.