Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.

Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.Актриса Анна Банщикова и адвокат Всеволод Шаханов познакомились на вечеринке у общих друзей. Вскоре они поженились. В браке пара прожила 12 лет. Анна подарила Всеволоду двух сыновей Михаила и Александра и дочь Марию. В интервью актриса не скрывала, что отношения у них, несмотря на внушительный срок отношений, пылкие."На самом деле мы с Севой похожи. Оба взрывные, темпераментные, у нас настоящая итальянская семья – мы ссоримся по 20 раз на дню, лепим правду друг другу в лицо. Но и миримся очень быстро – я всегда отхожу первая. Я вообще никогда не помню плохого: высказала в лицо все, что думала, выпустила пар и через секунду хочу уже мириться", – говорила в интервью .Однако в этот раз, по слухам, повод поругаться у пары более чем серьезный. Знающие люди рассказали , что за спиной актрисы муж задолжал крупные суммы. "Прошло уже несколько судов, и согласно их решениям Всеволод Яковлевич должен возвращать долги. Но нечем... На частичное погашение задолженностей он втайне от Анны пустил ее личные средства. А когда это вскрылось, грянул грандиозный скандал… В Интернете есть решения судов по поводу дел Всеволода. Поищите..." – рассказали репортерам.Те обнаружили, что первый судебный процесс прошел еще в 2014 году, другой – в 2017-м, а еще один – в 2018 году. Якобы ни на одно из этих заседаний Всеволод Шаханов, как указано в решениях, не явился.