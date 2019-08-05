Анастасия Квитко, которая в народе известна как русская Кардашьян, активно ведет свои социальные сети. Накануне модель опубликовала очередное фото в своем Instagram.

Анастасия Квитко, которая в народе известна как русская Кардашьян, активно ведет свои социальные сети. Накануне модель опубликовала очередное фото в своем Instagram.На снимке девушка позирует в ярко-оранжевом топе на бретелях и светлых джинсах. Она так оперлась на диван и поджала руками груди, что создается ощущение, будто они сейчас вывалятся.Фотография вызвала настоящий фурор в Сети. Как утверждает , за первые 3 часа она собрала около 51 тысячи лайков, а еще через 3 часа их количество выросло до 83 тысяч.Поклонники заваливали Анастасию комплиментами. "Милашка", "Очень красивая, фантастическая и чудесная девушка!", "Настюха, молодец!", "Ты супер!", – восторгались ошеломленные фанаты."Восхитительная девушка с горячим телом и ангельским лицом!" – отметила обожательница.Личная жизнь модель с пышными формами волнует всех фолловеров. Квитко не публикует кадры с молодым человеком, скрывая интимные отношения от общественности. Но недавно папарацци застукали девушку в компании миллионера Арсения Шарова. Пара обедала в одной из гостиниц Лос-Анджелеса.