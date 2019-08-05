Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, победила онкологическое заболевание, от которого лечилась около года. С этим событием ее уже поздравили сотрудники сирийской президентской канцелярии.

Асма Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, победила онкологическое заболевание, от которого лечилась около года. С этим событием ее уже поздравили сотрудники сирийской президентской канцелярии.Сама Асма Асад выступила в эфире государственного телеканала, поблагодарив каждого сирийца, который ее поддерживал. Она пожелала выздоровления всем больным, борющимся с раком или другим заболеванием."Хочу пожелать мира и процветания нашего сирийского государства с Божьей помощью", — процитировала слова первой леди канцелярия президента Сирии.Злокачественная опухоль груди на ранней стадии была обнаружена у Асмы Асад в августе 2018 года. В конце января этого года врачи провели успешную операцию по ее удалению, пишет РИА Новости.