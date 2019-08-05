Число пострадавших во время бойни в Дейтоне увеличилось на 10 человек. Медики не исключают, что число пострадавших еще может увеличиться.

Число пострадавших во время стрельбы в Дейтоне (штат Огайо) возросло до 26 человек, сообщила на пресс-конференции мэр города Нан Вэйли. Ранее сообщалось о 16 пострадавших и девяти погибших, сам стрелок также был ликвидирован.Инцидент произошел в ночь на воскресенье в 2 часа ночи. Мужчину не пустили в местный бар. Он вернулся с оружием и расстрелял толпу людей, стоявших у заведения. По данным полиции, он был в бронежилете. Это доказывает, что стрелок был заранее готов к нападению. Пока личность стрелка и мотивы, побудившие его открыть стрельбу, не установлены. По последним данным, сообщников у него не было.Медики в свою очередь не исключают, что число пострадавших еще может увеличиться.Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки в Соединенных Штатах. Ранее в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Стрелок задержан сотрудниками полиции.