Новый премьер Великобритании Борис Джонсон на этой неделе объехал всю страну. Встречался с шотландскими политиками, с фермерами Уэльса. А вот к звавшим его рабочим заводов Северной Ирландии, попавшим в кризис, заезжать не стал. Выяснилось, что цель визита - вовсе не обсуждение проблем королевства, а агитация за скорейший выход из Евросоюза.

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон на этой неделе объехал всю страну. Встречался с шотландскими политиками, с фермерами Уэльса. А вот к звавшим его рабочим заводов Северной Ирландии, попавшим в кризис, заезжать не стал. Выяснилось, что цель визита — вовсе не обсуждение проблем королевства, а агитация за скорейший выход из Евросоюза.Холодный приемГраница Англии и Уэльса проходит по мосту. От Лондона до Кардиффа, валлийской столицы, всего 2 часа езды на поезде., но чем ближе Brexit, тем дальше эти две столицы друг от друга. Дело в том, что Уэльс сильнее всех в Великобритании зависит от поставок в Европейский союз. Две трети всего его экспорта приходится на ЕС, а потому последствия Brexit здесь уже сейчас открыто называют катастрофическими.Едва проезжаешь знак "Добро пожаловать в Уэльс", и по обе стороны дороги — то овечьи фермы одна за другой, то лошади пасутся, как правило, ездовые — мясным коневодством здесь почти не занимаются. На одну из ферм на этой неделе приезжал новый премьер Британии Борис Джонсон и зачем-то перед камерами схватил курицу двумя руками. На заднем фоне Виктория Шервингтон, одна из немногих фермеров, кто смог лично рассказать Джонсону о том, что в случае жесткого выхода Британии из ЕС множество фермеров будут на грани выживания. Мы спросили Викторию, как реагировал на ее слова Джонсон."Я не убеждена, что он услышал нас, но я надеюсь на это, — ответила она. — Для моей птицефермы, Brexit без сделки будет означать приток большого количества дешевых яиц в страну, а здесь и так достаточно яиц".Сельские районы Уэльса максимально зависят от животноводства. 92 процента экспорта местной баранины приходит на Европейский союз. Рассуждая о том, что будет, если Британия и ЕС жестко разорвут отношения, BBC опубликовало статью о том, что первые гражданские беспорядки могут начаться именно здесь, в сельских районах Уэльса.По словам главы местного союза фермеров Глина Робертса, если рабочие поймут, что их прижали к стенке, единственная возможность для них будет расчищать путь своими руками.Фермер Уилл с отцом и братом держатся только на продаже баранины — продают по всему Уэльсу, Англии, несколько раз отправляли продукцию в Германию и Францию. Говорят, что если обещания Джонсона о резком выходе из ЕС окажутся правдой, 15-летний бизнес нужно будет бросить и идти искать работу: "Brexit без сделки приведет к тарифам, и в конечном итоге мы будем работать по схеме ВТО, и тогда тарифы приведут к снижению цены на 30-40 процентов. Это, конечно, выбьет фермеров из бизнеса".То же самое ждет и фермеров, занимающихся крупным рогатым скотом. 70 процентов экспорта говядины Уэльса приходится на ЕС. "Очень тревожно думать о том, что будет с нашей бараниной или говядиной, которая будет готова уже сейчас, осенью. Некоторые из этих животных взращивались около двух лет. Если я оставлю их на еще один год, это очень дорого мне обойдется", — рассказал фермер Аби Ридер.Учитывая, что все фермерские продукты — скоропортящиеся, а после разрыва отношений с ЕС фуры с упаковками говядины и баранины могут простаивать по несколько дней на границе, шансов, что европейские клиенты отдадут предпочтение товарам с меньшим сроком годности, мало. Так исторически сложилось: Уэльс, из которого товары быстрее попадают в соседнюю Францию — тут только Ла Манш пересечь, чем, например, в Британскую Шотландию — всегда производил продукты, к которым привыкли покупатели в Германии, Франции, Нидерландах.На фермерских рынках Британии за новостями о выходе страны из Евросоюза следят очень внимательно. В основном помидоры, картофель, кольраби выращиваются и продаются внутри страны, но Brexit может коснуться и этих небольших фермеров. Дело в том, что огромная часть работников, которые сейчас трудятся на самих фермах, приезжие из Евросоюза, судьба которых после выхода Британии из ЕС без сделки — под большим вопросом.Фермы Питера находятся под Кембриджем. Там работают приезжие из Литвы.- Сколько у вас их?- Тридцать пять.- Процентов?- Нет, их всего 35, и это все 100 процентов наших сотрудников — почти все, кто на нас работает. Падение британского фунта относительно Евро является причиной, по которой латвийские рабочие сюда больше не едут.Рабочие места станут проблемой не только в сельском хозяйстве. Один из крупнейших заводов французской авиастроительной компании Airbus находится в Уэльсе. Тут производят крылья знаменитых самолетов. Фактически это рабочие места для 14 тысяч британцев, которые могут исчезнуть уже этой осенью.Новый глава правительств Борис Джонсон, едва заступив на должность дал понять: выходить из ЕС готов любой ценой. Сформировал группу министров, которые готовят Brexit без сделки — их уже прозвали военным кабинетом, повесил в офисе часы, на которых идет обратный отсчет.Всю эту неделю Джонсон объезжал самые проблемные регионы Британии в попытке убедить людей, что выход из Евросоюза без сделки к катастрофе не приведет. В Шотландии, где вообще не голосовали за Brexit, его встретили плакатами со словами "Спасибо, не надо", а напоследок еще и освистали. "Народ Шотландии не голосовал за это правительство консерваторов, не голосовал за этого нового премьер-министра", — заявил первый министр Шотландии Никола Стерджен.Правительство обещало выделить 2,1 миллиарда дополнительных вложений на жесткий выход из ЕС, но что это за цифры, если сельское хозяйство одного только Уэльса приносит экономике региона 6 миллиардов.В Северной Ирландии протестующие заранее выяснили, по каким улицам поедет Джонсон, чтобы слышно было даже через закрытое стекло автомобиля. Главная проблема Северной Ирландии и Brexit в том, что на одном острове находятся фактически два государства: Республика Ирландия — отдельная страна, входящая в Евросоюз, и Северная Ирландия — часть Великобритании.Сегодня на границе между ними ни постов проверки, ни заборов — только знаки меняются. Разрыв отношений Британии и ЕС означает, что фуры с товарами, пересекающими границу, нужно будет как минимум учитывать, а как максимум еще и досматривать, а значит должны будут появиться посты и физическая граница, с чем местные категорически не согласны. Поэтому Джонсона здесь встречали холодно."Он не наш премьер, как не были для нас премьерами и все другие его предшественники. Что бы ни думали о Борисе Джонсоне и его очевидном желании стать следующим Уинстоном Черчиллем, отношения между нашими островами складываются на основе многих лет терзаний", — подчеркнула Мэри Лу Макдональд, председатель республиканской партии "Шинн Фейн".Люди за пределами Англии, воспринимающие последние новости как нежелание Лондона обращать внимание не только на свои проблемы, все чаще говорят о возвращении к вопросу об отделении."Жизни людей — это не игрушки. Так же вместе с Brexit возрастает и вероятность второго референдума за независимость Шотландии, после чего возникнет вопрос: а Уэльсу-то что делать в таком случае? Мне кажется, что независимость для Уэльса также пойдет на пользу", — говорит активист движения за независимость Уэльса Киран.Еще одна сфера, по которой еще не случившийся Brexit уже ударил, — автомобильная промышленность. Как пишет британская пресса, инвестиции в нее сейчас практически испарились: в этом году всего 90 миллионов, при том, что в прошлом было 350, а в позапрошлом 650. Инвесторы просто опасаются последствий Brexit и не рискуют вложениями.То же самое происходит и в строительном секторе. Объемы производства падают третий месяц подряд. Индекс покупательной способности в этой сфере опустился до минимума за 7 лет.Курс национальной валюты тоже бьет все рекорды — минимальный за два с лишним года. Сколько еще Джонсону удастся сохранять власть с подобным курсом, большой вопрос. На то, чтобы убедить людей, что миллиардные потери приведут спустя годы хоть к чему-то хорошему у Джонсона меньше трех месяцев. Brexit должен случиться до 31 октября.Полный разрывЧто же подразумевает жесткий Brexit? Это значит, что Великобритания разрывает практически все соглашения с ЕС.Европейский союз, как мы помним, предлагал Лондону мягкий вариант: безвизовый режим, таможенный союз, зону свободной торговли. Но британский парламент трижды голосовал против. Парламентарии были уверены, что эти предложения лишают королевство самого главного — суверенитета — экономика и политика будут находиться под внешним управлением. Такая принципиальность вынудила Терезу Мэй уйти с поста премьера, а в Брюсселе после этого заявили, что других шансов уже не будет. На этой неделе в Еврокомиссии окончательно дали понять: Британия сама сожгла мосты, и обсуждать с ней Brexit больше не будут."Мы открыты для политических консультаций с Великобританией, но ситуация с Brexit пересматриваться не будет. Это четкая позиция Евросоюза, подтвержденная Советом Европы. Новых переговоров не будет, и мне больше нечего добавить", — заявила Мина Андреева, официальный представитель Еврокомиссии.Brexit в нынешнем виде невыгоден, прежде всего, самой Британии. Она окажется фактически на уровне африканских стран, у которых нет выхода на прибыльный европейский рынок. Британские власти признают: в следующие 15 лет страна будет лишаться по 9 процентов ВВП ежегодно. Только в этом году королевство потеряет 21 миллиард фунтов. А в этот четверг Минфин выделил дополнительно 2 миллиарда фунтов на Brexit, чтобы заранее закупить медикаменты, без которых после выхода из ЕС может остаться страна.Компенсировать же потери предлагается за счет сокращения социальных расходов. Возраст выхода на пенсию хотят повысить с 65 до 75 лет. Сложно придется и тем британцам, которые живут в Европе, их почти миллион. Чтобы остаться там, им придется оформлять иммиграционные визы. И главное — они лишатся всех льгот, которыми пользуются граждане Евросоюза. Нужно будет платить за обучение своих детей в школах и вузах, а еще придется забыть о праве на бесплатную медицинскую помощь.Настоящим бедствием Brexit называют жители Гибралтара — это заморская провинция Британии, граничащая с Испанией. Благополучие каждого из 35 тысяч местных зависит от экономического сотрудничества с испанцами. Brexit поставит на нем крест. Эксперты опасаются массового оттока населения с Гибралтара, ведь оставаться там без работы, да еще и с подорожавшими в полтора раза из-за пошлин товарами из ЕС, захотят немногие.Похожие перспективы у самого проблемного в плане экономики британского региона — Северной Ирландии. Там все завязано на торговлю с соседней Республикой Ирландия. Североирландские товары, а это в основном сельхозпродукция, обложат пошлинами, и регион потеряет практически единственного потребителя. Закроются фермы, десятки тысяч людей останутся не у дел. В Британии уже заметили: весьма символично, что так пугающий всех Brexit придётся на Хеллоуин.