Телеведущая вместе с дочерью Полиной и подругами отправилась в круиз по Крыму, Сочи и Новороссийску. Во время путешествия Дана Борисова и ее наследница испытали мощнейший стресс.

Телеведущая вместе с дочерью Полиной и подругами отправиласьв круиз по Крыму, Сочи и Новороссийску. Во время путешествия Дана Борисова и еенаследница испытали мощнейший стресс.Дело в том, что судно, на котором находилась звезда и ее отпрыск, попало в настоящую бурю. Дана и Полина мужественно прошли через все испытания.Теперь, по словам Борисовой, она может называть себянастоящим морским волком, ведь она встретилась лицом к лицу с семибалльным штормом."Качало нормально ,вещи летали от одной стены каюты к другой ,мы с@polinaborisova_143 😘приняли горизонтальноеположение в кровати ,😅🥺нопроверили свои чувства #мамаидочь💞 на прочность ,обнялисьи поддерживали друг друга 😀👍 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – рассказала Дана Борисова вличном Instagram.Дана отметила,что благодаря слаженной работе экипажа все разрешилось благополучно. "Теперьполно воспоминаний 😀😀😀о реальных морских приключениях 😎 Завтра из Ялты ✈️в Москву", – поделилась планамителеведущая.Также опубликовала снимок, на которомзапечатлена с капитаном лайнера Анатолием Георгиевичем. Звезда выразиласимпатию главе экипажа.Отметим, судя по всему, очень подружилась скапитаном. Анатолий Георгиевич даже разрешил телеведущей подняться на капитанский мостик, где та наблюдала за слаженной работой команды корабля. Об этом звезда похвасталасьв Stories той же соцсети.