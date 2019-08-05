Телеведущая вместе с дочерью Полиной и подругами отправилась
в круиз по Крыму, Сочи и Новороссийску. Во время путешествия Дана Борисова и ее
наследница испытали мощнейший стресс.
Телеведущая вместе с дочерью Полиной и подругами отправилась
в круиз по Крыму, Сочи и Новороссийску. Во время путешествия Дана Борисова и ее
наследница испытали мощнейший стресс.
Дело в том, что судно, на котором находилась звезда и ее отпрыск, попало в настоящую бурю. Дана и Полина мужественно прошли через все испытания.
Теперь, по словам Борисовой, она может называть себя
настоящим морским волком, ведь она встретилась лицом к лицу с семибалльным штормом.
"Качало нормально ,вещи летали от одной стены каюты к другой ,мы с
@polinaborisova_143 😘приняли горизонтальное
положение в кровати ,😅🥺но
проверили свои чувства #мамаидочь💞 на прочность ,обнялись
и поддерживали друг друга 😀👍 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)", – рассказала Дана Борисова в
личном Instagram.
Дана отметила,
что благодаря слаженной работе экипажа все разрешилось благополучно. "Теперь
полно воспоминаний 😀😀😀о реальных морских приключениях 😎 Завтра из Ялты ✈️в Москву", – поделилась планами
телеведущая.
Также опубликовала снимок, на котором
запечатлена с капитаном лайнера Анатолием Георгиевичем. Звезда выразила
симпатию главе экипажа.
Отметим, судя по всему, очень подружилась с
капитаном. Анатолий Георгиевич даже разрешил телеведущей подняться на капитанский мостик, где та наблюдала за слаженной работой команды корабля. Об этом звезда похвасталась
в Stories той же соцсети.