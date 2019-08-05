Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Он поднял очень важную, но довольно щепетильную тему.

Дима Билан опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Он поднял очень важную, но довольно щепетильную тему.На снимке исполнитель наклонился так, что голова оказалась между ног. Он улыбается, смотря в объектив.Музыкант заявил, что ему хочется орать на все, что происходит вокруг. "На всю эту закручивающуюся, похожую на черную дыру воронку из наших умирающих принципов, устоев, моральных и этических", – высказался Билан.Далее от отметил, что 5-10 лет назад люди были совершенно другими. Они умели радоваться, были открыты и стремились к идеалам. "К недосягаемым высотам, в виде больших личностей, у кого были стержневые характеры и четкое понимание, где белое, а где черное, что такое добро и что такое зло!", – не успокаивался Дима.По его мнению, Instagram заполонил головы людей. Сейчас для многих важнее картинка, чем содержание. Если выбирать между полуголым накаченным мужчиной и юным талантливым композитором, который месяцами пишет музыку, то больше лайков наберет первый."Сегодня на первый план выползает голый зад, в котором нет ничего гениального – он есть у всех!", – утверждает исполнитель.По данным , большинство поклонников оказались согласны с теорией Билана и прониклись его болью и негодованием на этот счет. "Дима! Ты Человек, человечище – поверь ты не один. Еще есть те, кто помнит другие ценности, и хочет, чтобы они жили!", – поддержала певца фанатка.