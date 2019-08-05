Знаменитый
пиарщик Анна Исаева, работавшая с умершей в марте певицей, сделала важное
заявление в Instagram. Она сообщила, что дочь Началовой Вера покидает своих
родственников.
Знаменитый
пиарщик Анна Исаева, работавшая с умершей в марте певицей, сделала важное
заявление в Instagram. Она сообщила, что дочь Началовой Вера покидает своих
родственников.
Исаева рассказала, что периодически
общается с родителями Юлии Началовой – Таисией Николаевной и Виктором Васильевичем.
По ее словам, 5 августа у них "специальный день, день сборов". Оказывается, они
отправляют внучку отдохнуть к морю.
"Завтра наша Веруша улетает
в Артек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)",
– заявила "сестричка" Началовой. Анна Исаева объяснила, что весь июль дочь Началовой много занималась саморазвитием.
Так, девочка участвовала
и побеждала во множестве конкурсов (музыкальных и литературных), занималась
подготовкой к мюзиклу и рисовала. "Обо всем этом расскажу вам отдельно, осенью,
так мы решили с Таисией Николаевной, покажем победы Верочки", – добавила
знаменитый пиарщик, рассказывая о
И вот, после долгих
трудов и занятий летит в лагерь, о котором мечтают все дети. "Мои
летние соседи, французы, отправили в Артек целый класс детей из парижской
школы. Так что наш Артек котируется даже в Европе. А я тем временем решила
показать вам счастливую семью Началовых на дне рождения Веры, когда ей
исполнялось 3 или 4 годика я точно не помню", – написала в своем посте Анна
Исаева. Она призналась, что эти
фото являются для нее особыми. "Наши праздники! Всегда самые лучшие и веселые,
наполненные радостью, смехом, взаимной любовью. Захотелось поделиться", -
заключила помощница скончавшейся певицы.