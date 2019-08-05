Знаменитый пиарщик Анна Исаева, работавшая с умершей в марте певицей, сделала важное заявление в Instagram. Она сообщила, что дочь Началовой Вера покидает своих родственников.

Знаменитыйпиарщик Анна Исаева, работавшая с умершей в марте певицей, сделала важноезаявление в Instagram. Она сообщила, что дочь Началовой Вера покидает своихродственников.Исаева рассказала, что периодическиобщается с родителями Юлии Началовой – Таисией Николаевной и Виктором Васильевичем.По ее словам, 5 августа у них "специальный день, день сборов". Оказывается, ониотправляют внучку отдохнуть к морю."Завтра наша Веруша улетаетв Артек (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)",– заявила "сестричка" Началовой. Анна Исаева объяснила, что весь июль дочь Началовой много занималась саморазвитием.Так, девочка участвовалаи побеждала во множестве конкурсов (музыкальных и литературных), занималасьподготовкой к мюзиклу и рисовала. "Обо всем этом расскажу вам отдельно, осенью,так мы решили с Таисией Николаевной, покажем победы Верочки", – добавилазнаменитый пиарщик, рассказывая оИ вот, после долгихтрудов и занятий летит в лагерь, о котором мечтают все дети. "Моилетние соседи, французы, отправили в Артек целый класс детей из парижскойшколы. Так что наш Артек котируется даже в Европе. А я тем временем решилапоказать вам счастливую семью Началовых на дне рождения Веры, когда ейисполнялось 3 или 4 годика я точно не помню", – написала в своем посте АннаИсаева. Она призналась, что этифото являются для нее особыми. "Наши праздники! Всегда самые лучшие и веселые,наполненные радостью, смехом, взаимной любовью. Захотелось поделиться", -заключила помощница скончавшейся певицы.