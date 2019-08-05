Президент США Дональд Трамп буквально шокирован сразу двумя массовыми расстрелами в течение суток. Он поделился своим видением ситуации.

Президент США Дональд Трамп буквально шокирован сразу двумя массовыми расстрелами в течение суток. Он поделился своим видением ситуации.По мнению главы Белого дома, оба преступника являются нездоровыми. "Если вы посмотрите на оба этих случая, это психическое заболевание. Это действительно люди, которые очень серьезно психически больны", – высказался глава США.Далее Дональд Трамп отметил, что массовые расстрелы в Америке случаются довольно часто. Эта проблема длится годами, и ее необходимо остановить.Глава Белого дома заявил, что переговорил с главой ФБР, генпрокурором и конгрессменами. По данным , пятого августа Трамп выступит с отдельными заявлением по этой проблеме."Ненависти нет места в нашей стране", – утверждает президент.Напомним, в США в течение суток произошли два массовых расстрела людей. В субботнее утро – 3 августа Патрик Крусиес устроил нападение на посетителей и работников супермаркета в городе Эль-Пасо, штат Техас. Он убил 20 человек и ранил еще 26. После этого мужчина сдался полиции.Далее, в ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из автоматической винтовки по прохожим в городе Дейтон, штат Огайо. Он убил девять человек, более 20 получили ранения. Стрелок отказался сдаваться, поэтому его застрелила полиция. Стоит отметить, что одной из жертв нападения оказалась младшая сестра Коннора.