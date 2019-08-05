Король российской эстрады поделился свежим видеоотчетом с отдыха с детьми. Филипп Киркоров показал захватывающие жутковатые кадры в Stories Instagram.

Корольроссийской эстрады поделился свежим видеоотчетом с отдыха с детьми. ФилиппКиркоров показал захватывающие жутковатые кадры в Stories Instagram.Сейчас артист вместе сдочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином прекрасно проводят время во Франции.Он отправился с ними в парк аттракционов.Девочка решиласьполетать на высоте ста метров. В это время с земли ее снимал на камерузнаменитый отец. "Таких и берут в космонавты", – отметил гордый ФилиппКиркоров.Когда Алла-Викторияспустилась с аттракциона, исполнитель спросил ее о впечатлениях от полета. ДочьФилиппа Киркорова призналась, что думала, что упадет с высоты. Судя по всему,ей было очень страшно, но она этого не показала.Примечательно,что дети повсюду сопровождают поп-короля. Ранее Филипп Киркоров посетил с ними ночнойклуб. Напомним, в Stories личного микроблога он разместил запись, на которой онвместе с наследниками коротает время в Le Quai – одном из самых дорогих увеселительныхзаведений в Сен-Тропе.Отметим, двойное имя дочьполучила неслучайно. Первую часть певец дал ей в честь своейбывшей жены Аллы Пугачевой,вторую же, по слухам – в честь своей матери артиста, умершей в 1994 году отрака. Сына зовут Мартин-Кристо.По слухам, он получил свое первое имя в честь давнего друга Филиппа РикиМартина, а второе – в честь своей родины Болгарии, где это имя очень популярно.