Король
российской эстрады поделился свежим видеоотчетом с отдыха с детьми. Филипп
Киркоров показал захватывающие жутковатые кадры в Stories Instagram.
Король
российской эстрады поделился свежим видеоотчетом с отдыха с детьми. Филипп
Киркоров показал захватывающие жутковатые кадры в Stories Instagram.
Сейчас артист вместе с
дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином прекрасно проводят время во Франции.
Он отправился с ними в парк аттракционов.
Девочка решилась
полетать на высоте ста метров. В это время с земли ее снимал на камеру
знаменитый отец. "Таких и берут в космонавты", – отметил гордый Филипп
Киркоров.
Когда Алла-Виктория
спустилась с аттракциона, исполнитель спросил ее о впечатлениях от полета. Дочь
Филиппа Киркорова призналась, что думала, что упадет с высоты. Судя по всему,
ей было очень страшно, но она этого не показала.
Примечательно,
что дети повсюду сопровождают поп-короля. Ранее Филипп Киркоров посетил с ними ночной
клуб. Напомним, в Stories личного микроблога он разместил запись, на которой он
вместе с наследниками коротает время в Le Quai – одном из самых дорогих увеселительных
заведений в Сен-Тропе.
Отметим, двойное имя дочь
получила неслучайно. Первую часть певец дал ей в честь своей
бывшей жены Аллы Пугачевой,
вторую же, по слухам – в честь своей матери артиста, умершей в 1994 году от
рака. Сына зовут Мартин-Кристо.
По слухам, он получил свое первое имя в честь давнего друга Филиппа Рики
Мартина, а второе – в честь своей родины Болгарии, где это имя очень популярно.