Водитель Лады из Волжского спровоцировал массовое ДТП, жертвами которого стали его 23-летний приятель и 19-летняя спутница, а еще шесть человек получили тяжелые травмы. Камера регистратора зафиксировала момент столкновения.

Водитель "Лады" из Волжского спровоцировал массовое ДТП, жертвами которого стали его 23-летний приятель и 19-летняя спутница, а еще шесть человек получили тяжелые травмы, сообщили в региональном управлении МВД. Камера регистратора зафиксировала момент столкновения.Авария произошла около 14:15 в субботу, 3 августа, на дамбе Волжской гидроэлектростанции. Серый ВАЗ-2114 подрезал Renault Duster при перестроении в левую полосу — водитель, как видно на кадрах, уходил от столкновения с попутным грузовиком. Обе машины вылетели на встречную полосу, где в них на полном ходу врезался Chevrolet Aveo.Удар был такой силы, что автомобили превратились в груду металлолома, людей пришлось освобождать из салона с помощью спецоборудования. Водитель "четырнадцатой" выжил, а вот два его пассажира скончались на месте, шесть человек, в том числе двоих детей, доставили в больницу с многочисленными травмами. Известно, что пятилетний мальчик в этой аварии лишился руки.