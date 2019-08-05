Обвиняемые были задержаны в январе текущего года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный».

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-х и 25-летнего жителей города Покрова. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).Обвиняемые были задержаны в январе текущего года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» на одной из улиц областного центра. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у молодых людей полимерные свертки с сыпучим веществом.В ходе дальнейших оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный и областного центра сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков установили местонахождение тайников, организованных фигурантами, из которых были изъяты аналогичные запрещенные вещества.Результаты проведенного исследования показали, что в изъятых пакетиках находились синтетические наркотики, общей массой около 55 граммов.Установлено, что изъятые запрещенные вещества предназначались для распространения наркозависимым лицам.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.