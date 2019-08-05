Владимир Путин выразил Дональду Трампу соболезнования в связи с гибелью людей в штатах Техас и Огайо. В городе Эль-Пасо под огонь экстремиста с автоматом попали покупатели в торговом центре. В Дейтоне преступник в упор расстрелял посетителей бара. Погибших и раненых в обоих инцидентах - десятки. Позже пришло еще одно тревожное сообщение — перестрелка в парке Чикаго, там семеро пострадавших.

Владимир Путин выразил Дональду Трампу соболезнования в связи с гибелью людей в штатах Техас и Огайо. В городе Эль-Пасо под огонь экстремиста с автоматом попали покупатели в торговом центре. В Дейтоне преступник в упор расстрелял посетителей бара. Погибших и раненых в обоих инцидентах — десятки. Позже пришло еще одно тревожное сообщение — перестрелка в парке Чикаго, там семеро пострадавших.Место субботней бойни видно издалека. Полицейских в Эль-Пасо стянули со всего Техаса, парковка магазина оцеплена. Почти сутки внутри следственные действия.Из супермаркета Walmart перепуганные люди, услышав стрельбу, бежали кто куда. Кто-то садился в машину и как можно скорее уезжал, кто-то пытался укрыться в соседних зданиях, в магазинах или в кафе, которое открыло для пострадавших свои двери. Рядом с ним до сих пор лежат чьи-то очки, перчатки. Здесь раненым оказывали первую медицинскую помощь.Перепуганные покупатели прячутся в примерочных, за стеллажами. С копией АК-47 за ними охотится 21-летний Патрик Крузиос. Камеры запечатлели его с автоматом, в наушниках. До атаки он написал манифест, что убивать решил, вдохновившись недавней бойней в новозеландском Крайстчерче. В Техасе мишенью стали мигранты из Мексики.Эль-Пасо — приграничный с город, и на выходные в местные торговые центры мексиканцы приезжали за покупками. Убитых 20, раненых 26 человек.В городе траур. Жители — в бесконечных очередях к пунктам переливания крови. Мексиканская кровь в жилах 80 процентов горожан, поколениями они живут в Техасе, имея американские паспорта.В разгар предвыборной гонки кандидаты в президенты пользуются ситуацией и набирают очки. Демократ БетоО'Рурк прилетел в родной Эль-Пасо, и с 6 утра раздает интервью, камня на камне не оставляя от Дональда Трампа. Его винит во вчерашней стрельбе. Сам президент в Twitter только успевает соболезновать.Выстрелы в Дейтоне штат Огайо прозвучали всего через 13 часов после Эль-Пасо. Нападавший ночью пришел в популярный район с барами и открыл огонь. Стрелка в Дейтоне уничтожила полиция, а через несколько часов уже в Чикаго выстрелы возле парка — из машины вооруженный мужчина стрелял по прохожим.В штатах — эпидемия расстрелов. Стрелки, будто вдохновляясь друг другом, идут убивать. Полиция ищет видеосвидетельства.Бойня в Эль-Пасо стоит особняком в какой-то бесконечной череде американских расстрелов. Преступник жив, даже не ранен. Он сам сдался властям и сотрудничает с полицией. Может быть, его показания позволят Америке избежать подобного в будущем, а пока к месту трагедии горожане просто несут цветы. Молчат, не зная, что делать дальше.Конгрессу в очередной раз предложили запретить свободное ношение оружия. Возможно, беспрецедентная серия нападений подтолкнет Америку к назревшим переменам в законодательстве.