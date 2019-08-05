Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России. Она заявила в своем Facebook, что везде, где есть московские дикари, присутствуют смерть и выгорание.

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России. Она заявила в своем Facebook, что везде, где есть "московские дикари", присутствуют смерть и выгорание. Российскую же природу, которую уничтожает огонь, Фарион назвала заложницей "извечного врага" Украины.Из-за лесных пожаров, которые полыхают на площади около трех миллионов гектаров, в нескольких регионах России введен режим ЧС. По поручению президента РФ Владимира Путина к тушению лесных пожаров в Сибири подключились военнослужащие.Авиационная группа Минобороны в составе десяти самолетов Ил-76 и стольких же вертолетов Ми-8 была создана и приступила к работе в кратчайшие сроки. Только в воскресенье, 4 августа, в Красноярском крае и Иркутской области с помощью военной авиации удалось потушить более 70 тысяч гектаров тайги. По данным военных, использование авиации позволило сократить скорость распространения огня в пять раз.Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян в воскресенье облетел все крупные очаги сибирских пожаров, в также провел в аэропорту Братска оперативное совещание с представителями Минобороны и Федерального агентства лесного хозяйства.А на байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.