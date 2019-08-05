Знаменитость поделилась в Instagram снимком, сделанным на отдыхе. Юлия Ковальчук предстала в раздельном купальнике на пляже.

Знаменитость поделилась в Instagram снимком, сделанным на отдыхе. Юлия Ковальчук предстала в раздельномкупальнике на пляже."Помню, как в моем любимом сериале "Секс в большом городе" Самантаразложила на своем теле суши и роллы для любимого и пролежала так, пока они неиспортились. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало этобольше чаек", – подписала фото известная певица. Вряд ли звезда ожидалапоследовавшей реакции подписчиков.Некоторые сравнили артистку с Анастасией Волочковой, котораяпериодически делится своими пляжными снимками. "Мне сразу же вспомнилась не Саманта, аНастя Волочкова с ее знаменитой голой фотосессией на Мальдивах", "Да, ещеДжигурда с Манучаровым потом за ней повторили!", "Тоже Настю вспомнила", – прокомментировалифолловеры пост Юлии Ковальчук.Кроме того, многим пикантный снимок исполнительницы пришелся не по вкусу.Некоторым не очень понравился ракурс, которые испортил фигуру . "Тема сисек раскрыта не полностью", "А где грудь? Неудачное фото", "Где грудь? Ракурс такой, что ее простонет!", "Не слишком удачный снимок: груди нет и слишком худая", – высмеяли звездухейтеры.Как писали "Дни.ру", ранее призналасьв издевательствах над мужем – певцом Алексеем Чумаковым. Артистка долгое времямучила супруга, но ей хватило мудрости осознать свои ошибки.