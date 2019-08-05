Знаменитость поделилась в Instagram снимком, сделанным на отдыхе. Юлия Ковальчук предстала в раздельном
купальнике на пляже.
Знаменитость поделилась в Instagram снимком, сделанным на отдыхе. Юлия Ковальчук предстала в раздельном
купальнике на пляже.
"Помню, как в моем любимом сериале "Секс в большом городе" Саманта
разложила на своем теле суши и роллы для любимого и пролежала так, пока они не
испортились. А я решила заманивать камешками, но, по-моему, заинтересовало это
больше чаек", – подписала фото известная певица. Вряд ли звезда ожидала
последовавшей реакции подписчиков.
Некоторые сравнили артистку с Анастасией Волочковой, которая
периодически делится своими пляжными снимками. "Мне сразу же вспомнилась не Саманта, а
Настя Волочкова с ее знаменитой голой фотосессией на Мальдивах", "Да, еще
Джигурда с Манучаровым потом за ней повторили!", "Тоже Настю вспомнила", – прокомментировали
фолловеры пост Юлии Ковальчук.
Кроме того, многим пикантный снимок исполнительницы пришелся не по вкусу.
Некоторым не очень понравился ракурс, которые испортил фигуру . "Тема сисек раскрыта не полностью", "А где грудь? Неудачное фото", "Где грудь? Ракурс такой, что ее просто
нет!", "Не слишком удачный снимок: груди нет и слишком худая", – высмеяли звезду
хейтеры.
Как писали "Дни.ру", ранее призналась
в издевательствах над мужем – певцом Алексеем Чумаковым. Артистка долгое время
мучила супруга, но ей хватило мудрости осознать свои ошибки.