В окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили о проведении следующих выборов главы государства 30 августа 2020 года. Однако у власти Батька находится уже 25 лет, и если он победит на следующих выборах, то этот срок увеличится до 30 лет. Такой расклад не по душе даже сторонникам белорусского лидера: Лукашенко призывают подумать над преемником и дать дорогу новому лидеру, отмечают эксперты.

В окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили о проведении следующих выборов главы государства 30 августа 2020 года. Однако у власти Батька находится уже 25 лет, и если он победит на следующих выборах, то этот срок увеличится до 30 лет. Такой расклад не по душе даже сторонникам белорусского лидера: Лукашенко призывают подумать над преемником и дать дорогу новому лидеру, отмечают эксперты.Не исключено, что глава республики решит перенести датувыборов, чтобы они не состоялись летом, полагает telegram-канал "Беларусьголовного мозга". Авторы напоминают, что 30 августа – день рожденияЛукашенко. Вряд ли Батьке захочется портить себе праздник, если оппозиция вновьпопытается оспорить итоги голосования.Для переноса выборов есть и ряд других причин, отмечает telegram-канал. В конце августа многие приезжают из отпусков и занятыподготовкой детей к школе, а студенты, у которых продолжаются каникулы, гораздоменьше боятся отчислений, чем в ходе учебного года, поясняют авторы."Летом не загонишь всех студентов на досрочное (голосование. – Прим.ред.)" – пишет "Беларусь головного мозга".пойдет уже на шестой срок, значит, можетруководить Белоруссией 30 лет. "Это уже психологически давит даже на самыхего ярых сторонников. Даже он понимает, что надо кому-то передавать бразды раноили поздно", – отметили авторы telegram-канала.Напомним, о дате президентских выборов в Белоруссии былообъявлено 30 июля на встрече с главой Центризбиркомареспублики Лидией Ермошиной. Выборы главы государства планируется провестидосрочно – 30 августа, на полтора месяца раньше положенного срока.В следующем году пройдут и выборы в парламент братскойреспублики. Голосование за новый состав Верхней палаты состоится 7 ноября, а засостав палаты представителей спустя десять дней.