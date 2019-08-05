Программу восстановления жилья и инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, должны принять до 15 сентября. Этого требует новый президентский указ, который Владимир Путин подписал в конце недели и который дополняет его прежнее распоряжение о мерах ликвидации последствий наводнения.

Программу восстановления жилья и инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, должны принять до 15 сентября. Этого требует новый президентский указ, который Владимир Путин подписал в конце недели и который дополняет его прежнее распоряжение о мерах ликвидации последствий наводнения. Область, не успевшая оправиться после первой волны паводка, обрушившейся в конце июня, только что пережил вторую волну. Сейчас вода идет на спад: уровень реки в Тулуне опустился ниже критической отметки. Но 48 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока по-прежнему подтопленныТулун перенес два наводнения за месяц. Спасатели и военные уже практически очистили улицы и дворы от принесенных водой обломков деревянных домов, движение по мосту и федеральной трассе открыто. Уровень воды в реке Азейка упал до минимального значения, хотя еще четыре дня назад из-под воды едва виднелись крыши торговых центров.Продукты и медикаменты перевозили на моторных лодках, на них же переправляли всех, кто не успел эвакуироваться.Больше всего спасатели переживали за жителей этих панельных домов в микрорайоне "Рабочий городок" – его вода зажала в кольцо. Люди остались на верхних этажах. Выйти из подъезда было непростой задачей.Воду и продукты людям доставляли на лодках, передавали прямо на балконы. В соседнюю школу номер 20 еще несколько дней пробирались почти вплавь, а внутри строители передвигались на самодельных плотах. Сегодня вода ушла совсем, и здесь снова кипит ремонт — нужно успеть к началу учебного года. "Мы рассчитываем первого сентября провести в школе линейку. Это самая большая мечта", — говорит директор школы Наталья Орловская.От второй волны наводнения пострадали еще девять поселков в Тулунском районе. Гуманитарную помощь им завозили на вертолетах.Вертолетами Ми-8 удобно доставлять не только гуманитарную помощь, но и вести мониторинг территории, в частности это касается наполнения в верховьях рек. Именно заполнение этих водоемов может стать причиной затопления населенных пунктов.Бойцы Росгвардии с военной четкостью оперативно выполняют боевую задачу. Детский сад пострадал от наводнения, детей эвакуировали, мебель спасали, поднимая на верхние этажи. Пока помещение было завалено, не могли приступить к ремонту. Вся надежда — на росгвардейцев. "У самого четверо детей, понимаю как это важно, чтоб дети пошли в садики, школы 1 сентября", — говорит Константин Котин, командир отделения войск Национальной гвардии РФ.В Тулуне объем работ колоссальный, пострадало больше 10 тысяч жилых построек. Военные демонтируют разрушенные дома, убирают принесенный рекой строительный мусор. Там, где возможно, восстанавливают приусадебные строения.Основная задача для правительства — оценить ущерб, нанесенный социальным объектам. Людям предоставят равнозначное жилье или компенсации."Скорее всего, в Тулуне количество домов, которые нам придется ликвидировать и полностью построить новые, увеличится, а количество тех, которые придется капитально ремонтировать, уменьшится", — сообщил Виталий Мутко, вице-премьер РФ, председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.Еще одна первостепенная задача — подача питьевой воды в систему городского водоснабжения.