Известный блогер Лена Миро уверена, что новая супруга продюсера ждет не дождется его смерти. Мол, Дарина Эрвин положила глаз на имущество Александра Цекало.

Известный блогерЛена Миро уверена, что новая супруга продюсера ждет не дождется его смерти. Мол,Дарина Эрвин положила глаз на имущество Александра Цекало."Ее цель понятна.Цекало как-нибудь помрет от инсульта во время соития, а у Сапаровой (настоящаяфамилия Дарины – прим. ред.) останется все его состояние. Главное, не тянуть иистощить старичка быстренько до смерти, чтобы остаться еще молодой вдовой,полной жизни", – язвительно отметила Миро в своем ЖЖ.Обозревательницапризналась, что не понимает Александра, не может взять в толк, почему тот не видит,как его используют. "Неужели он настолько рад возникшей в штанах упругости, чтоне врубается, как Дарина его тупо имеет – не он ее, а она его", – рассуждает блогер.Нынешняя супруга, пословам, обозревательницы, зацепила роскошной фигурой. Вернула звезде вторую молодость. Самого же продюсераМиро сравнила с облезлым кроликом."Рисует картины ***** (грудью) и ходит по дому голой. Все это не могло закончиться хорошо – Дарина понесларебенка от облезлого кролика", – отметила Лена Миро.Напомним, на днях и Дарину Эрвин заметили в элитном роддоме "Лапино". Пока неизвестно, беременна ли супруга продюсера, или пара просто планирует пополнениев семье.