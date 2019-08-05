Известный блогер
Лена Миро уверена, что новая супруга продюсера ждет не дождется его смерти. Мол,
Дарина Эрвин положила глаз на имущество Александра Цекало.
Известный блогер
Лена Миро уверена, что новая супруга продюсера ждет не дождется его смерти. Мол,
Дарина Эрвин положила глаз на имущество Александра Цекало.
"Ее цель понятна.
Цекало как-нибудь помрет от инсульта во время соития, а у Сапаровой (настоящая
фамилия Дарины – прим. ред.) останется все его состояние. Главное, не тянуть и
истощить старичка быстренько до смерти, чтобы остаться еще молодой вдовой,
полной жизни", – язвительно отметила Миро в своем ЖЖ.
Обозревательница
призналась, что не понимает Александра, не может взять в толк, почему тот не видит,
как его используют. "Неужели он настолько рад возникшей в штанах упругости, что
не врубается, как Дарина его тупо имеет – не он ее, а она его", – рассуждает блогер.
Нынешняя супруга, по
словам, обозревательницы, зацепила роскошной фигурой. Вернула звезде вторую молодость. Самого же продюсера
Миро сравнила с облезлым кроликом.
"Рисует картины ***** (грудью) и ходит по дому голой. Все это не могло закончиться хорошо – Дарина понесла
ребенка от облезлого кролика", – отметила Лена Миро.
Напомним, на днях и Дарину Эрвин заметили в элитном роддоме "Лапино". Пока не
известно, беременна ли супруга продюсера, или пара просто планирует пополнение
в семье.