Камеры наблюдения зафиксировали момент смертельной аварии в Екатеринбурге, в результате которой два человека погибли, еще трое оказались в больнице. Виновник ДТП, как уточнили стражи порядка, передвигался на угнанной Kia Rio.

Камеры наблюдения зафиксировали момент смертельной аварии в Екатеринбурге, в результате которой два человека погибли, еще трое оказались в больнице. Виновник ДТП, как уточнили стражи порядка, передвигался на угнанной Kia Rio.Авария произошла около шести часов утра 4 августа на углу улиц Малышева и Московской. На кадрах видно, как легковушка на высокой скорости пересекает два перекрестка на красный сигнал светофора и врезается в стоящие у перехода автомобили. По удар попали SsangYong, "Лада-Приора", Toyota Avensis и Volkswagen Polo, водитель и пассажир отечественного автомобиля, работавшего на сервис Uber, скончались на месте.Виновника ДТП и его попутчика зажало в салоне, до приезда спасателей они даже не могли сообразить, что же произошло, и тем самым навели очевидцев на мысль о наркотическом опьянении. Их госпитализировали ушибом головного мозга и черепно-мозговой травмой и перелом ребер соответственно. В больнице оказался и владелец Toyota — у него диагностировали черепно-мозговую травму и ушибленную рану затылка.По данным РИА Новости, Kia Rio был угнан от улицы 40 лет ВЛКСМ, но иных подробностей не приводится.