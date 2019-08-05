В Амурской области убили 19-летнего военнослужащего, вступившегося за девушку в кафе. Камера наблюдения зафиксировала начало конфликта.

В Амурской области убили 19-летнего военнослужащего, вступившегося за девушку в кафе. Камера наблюдения зафиксировала начало конфликта.Обернувшийся трагедией конфликт завязался около трех часов ночи 2 августа в кафе "Волна" в Райчихинске, куда прошедший срочную службу и оставшийся служить по контракту Андрей часто приезжал к родным. По рассказам знакомых, он занимался тяжелой атлетикой и самбо.На кадрах видно, что контрактник в ходе первого выяснения отношений на улице быстро уложил на асфальт противников, но конфликт на этом исчерпан не был. Вскоре оппоненты вновь встретились, но на сей раз у одного из них (комментаторы называют его Евгением) в руках был нож. Как развивались события, остается только догадываться, поскольку происходило все за пределами обхвата камеры наблюдения, но Андрей к моменту прибытия медиков был мертв — он получил множественные ножевые ранения, уточняет Amur.info.Подозреваемого — 33-летнего местного жителя — уже задержали, ему грозит от 6 до 15 лет по статье "Убийство".