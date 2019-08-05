С начала года региональный долг уменьшился на 1,3 млрд рублей

С начала года региональный долг уменьшился на 1,3 млрд рублейГосударственный долг Костромской области в июне и июле 2019 года бы сокращен еще на 300 млн рублей, сообщил на еженедельном совещании в администрации региона директор департамента финансов Игорь Замураев.По его словам, за этот период были предприняты дальнейшие шаги по сокращению объема государственного долга. В результате долговые обязательства по кредитам финансовых организаций сократились на 300 млн рублей.«С начала года региональный долг уменьшился на 1,3 млрд рублей или 6,4 %, — отметил Игорь Замураев. — Вся эта сумма — погашение обязательств по банковским кредитам».Еще более существенно сокращение долговой нагрузки на бюджет Костромской области: с 115,2 % в начале года до 101,8 %. С начала 2019 года налоговые и неналоговые доходы выросли на 13,4 % к прошлому году и составили 12 млрд 218 млн рублей. Игорь Замураев также подчеркнул, что Костромская область с опережением выполняет обязательства перед Минфином по погашению долга. Планируется, что к сентябрю долговые обязательства будут составлять уже 100,2 % при обязательстве 100% к концу года.Глава региона Сергей Ситников отметил, что финансовую политику нужно вести очень жестко, последовательно добиваясь решения поставленных задач.