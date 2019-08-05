Подозреваемый проник в квартиру через окно, украл ноутбук и сотовый телефон

Подозреваемый проник в квартиру через окно, украл ноутбук и сотовый телефонВ конце июля этого года в полицию в Коврове поступило сообщение о краже из квартиры. По указанному адресу выехали оперативники.С помощью анализов следов, изъятых на месте происшествия, личность подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина.Незадолго до совершения кражи злоумышленник познакомился с хозяином квартиры в одном из заведений города. Мужчина пригласил нового приятеля к себе в квартиру, где вместе они распивали спиртное.Спустя некоторое время, подозреваемый проник в квартиру знакомого через окно, украл ноутбук и сотовый телефон. Ущерб составил 26 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчину арестовали.