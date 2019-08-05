Танкер, задержанный силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по подозрению в контрабанде топлива, принадлежит Ираку.

Танкер, задержанный силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по подозрению в контрабанде топлива, принадлежит Ираку, уточнили в вооруженных силах.Судно, перевозящее 700 тысяч литров контрабандного топлива, было задержано в среду около острова Фарси в Персидском заливе. На борту находились 7 моряков. КСИР действовал по указу иранских судебных чиновников, судно транспортировали в провинцию Бушер, груз – в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, передает ТАСС.19 июля стало известно о задержании танкера под британским флагом Stena Impero в Ормузском проливе в связи "с нарушением международных правил". Власти Ирана заявили, что танкер причастен к инциденту с иранским рыболовецким судном, экипаж не отпустят до завершения расследования.