Актриса осмелилась в дождливую погоду выйти на улицу в домашних тапочках, в результате чего угодила в лужу. Этой новостью звезда тут же решила поделиться со своими подписчиками.

Актриса осмелилась в дождливую погоду выйти на улицу в домашних тапочках, в результате чего угодила в лужу. Этой новостью звезда тут же решила поделиться со своими подписчиками.Лариса Гузеева не постеснялась выйти в люди в домашней одежде: актриса в тапочках прошлась по грязным улицам и тут же испачкалась. Такое событие она решила заснять на видео, которым поделилась со своими подписчиками."Вот иду я, простая русская баба, из гостей в моих любимых тапках, ну не дура, по такой грязи", – цитирует Гузееву .Незадолго до этого актриса похвасталась перед фолловерами своим новым приобретением: в Ессентуках она купила шубу, о которой давно мечтала. Звезда тут же выложила снимок роскошной темно-зеленой шубы, гармонично сочетающейся с природой, на фоне которой она позировала. В посте Гузеева также поблагодарила своего другаЭвклида Кюрдзидиса, который и помог ей выбрать такой яркий и необычный наряд.Некоторые из подписчиков сочли обновку актрисы немного странной и не замедлили с едкими комментариями: ""Вы в этом на улицу ходите?", – поинтересовался один из пользователей. Лариса Гузеева не стала терпеть критику в свой адрес, поэтому резко ответила хейтерам: ""Представляете? Иногда не хожу – летаю! А вам сочувствую!"Однако нашлись и те, кто по достоинству оценил новую шубу звезды и отметил, что выглядит она в ней замечательно.