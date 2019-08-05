Московский Локомотив может рассмотреть предложения о покупке Федора Смолва или Эдера. Железнодорожники готовы расстаться с одним из нападающих ради покупки лучшего бомбардира чемпионата Чехии Николая Комличенко из клуба Млада Болеслав.

Московский "Локомотив" может рассмотреть предложения о покупке Федора Смолва или Эдера. Железнодорожники готовы расстаться с одним из нападающих ради покупки лучшего бомбардира чемпионата Чехии Николая Комличенко из клуба "Млада Болеслав".Как сообщает "БИЗНЕС Online", вице-чемпионы страны хотят усилить линию атаки за счет приглашения Комличенко. Воспитанник "Краснодара" и кандидат в сборную России также хотел бы вернуться на родину. Но для покупки 23-летнего футболиста "Локомотиву" нужно разгрузить зарплатную ведомость.29-летний Смолов получает 3 миллиона евро в год, а 31-летний Эдер – полтора. При этом результативность обоих игроков оставляет желать лучшего. Не исключено, что ради покупки Комличенко с одним из них придется расстаться. Наиболее вероятной выглядит продажа португальца. Смолов, будучи россиянином, не попадает под лимит. Кроме того, Федор пришел в Локомотив" лишь год назад и еще не успел раскрыть себя в новом клубе.