Пребывание бразильского нападающего Малкома в Зените может оказаться недолгим. В зарубежной прессе появились сообщения, что новичок чемпионов страны столкнулся с проявлениями расизма со стороны фанатов.

Пребывание бразильского нападающего Малкома в "Зените" может оказаться недолгим. В зарубежной прессе появились сообщения, что новичок чемпионов страны столкнулся с проявлениями расизма со стороны фанатов.РИА Новости со ссылкой на источник в Бразилии сообщает, что во время матча "Зенит" – "Краснодар" часть болельщиков "Зенита" развернула баннер "Спасибо руководству за верность традициям". В этих словах было усмотрено проявление расизма. Якобы фанаты с сарказмом отнеслись к появлению в команде темнокожего футболиста.Однако никакого подтверждения эта версия пока не получила. Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита". Ни бразилец Эрнани, ни колумбиец Вильмар Барриос на расистские выходки не жаловались.Малком был куплен у "Барселоны" за 40 миллионов евро. В субботу бразилец провел свой первый матч за российский клуб.