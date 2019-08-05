Ребенок ударился головой и получил тяжелую травму

Ребенок ударился головой и получил тяжелую травмуРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту смерти 4-летнего малыша, который выпал из окна с высоты второго этажа.28 июля мама мальчика открыла окно в комнате, где играл маленький сын, а сама пошла на кухню. Ребенок залез на стул, забрался на подоконник и упал из открытого окна. При падении ребенок ударился головой и получил тяжелую травму.Специалисты областных больниц провели малышу операцию. Врачи областной детской клинической больницы и федеральной клиники были на постоянной дистанционной связи с местными врачами, разрабатывая тактику лечения.Несмотря на все это, последствия травм, полученных при падении, оказались не совместимыми с жизнью. 4 августа 2019 года малыш умер.