Свои соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо выразил российский президент Владимир Путин.

Свои соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо выразил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.Тем временем, стало известно о еще одном подобном инциденте в Чикаго: на детской площадке в местном парке были ранены семь человек.Ранее сообщалось о двух случаях стрельбы: в торговом центре города Эль-Пасо (Техас) и возле бара Дейтона (Огайо). В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжелом состоянии. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Ночью еще один инцидент со стрельбой произошел в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту.В городах Америки начато усиленное патрулирование улиц. Особое внимание уделяется местам скопления туристов. Насколько усилены наряды в полиции не уточняют. Сроки "усиления" также не объявляются — "пока в этом не отпадет надобность", отмечают правоохранители.Особо отмечается, что жителям беспокоиться не о чем и им не стоит переживать, увидев большое скопление людей в форме.