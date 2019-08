Французский Пари Сен-Жермен в субботу, третьего августа, одержал победу в Суперкубке Франции, обыграв Ренн. Действующий чемпион Франции обыграл обладателя Кубка страны с минимальным счетом 2:1. Встреча состоялась в китайском Шэньчжэне.

Французский "Пари Сен-Жермен" в субботу, третьего августа, одержал победу в Суперкубке Франции, обыграв "Ренн". Действующий чемпион Франции обыграл обладателя Кубка страны с минимальным счетом 2:1. Встреча состоялась в китайском Шэньчжэне.Сразу после вручения трофея нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, которого признали лучшим игроком матча, подшутил над своим коллегой по команде бразильцем Неймаром и вытолкнул его из кадра во время командного фото. Тот не принимал участия в игре из-за дисквалификации.Kylian Mbappé does not think Neymar deserved a place in the team after 2-1 win Rennes in the French Super Cup.