Накануне произошел инцидент с летальным исходом на перегоне Тверь-Редькино. Компания РЖД опубликовала ужасающее видео.

Накануне произошел инцидент с летальным исходом на перегоне Тверь-Редькино. Компания "РЖД" опубликовала ужасающее видео.4 августа на крышу вагона "Сапсана" под Тверью забрался экстремал. Молодой человек случайно коснулся токоприемника и погиб. Из-за контакта с проводами произошло короткое замыкание. В ходе него началось возгорание поезда и, собственно, самого уже мертвого тела.Из-за пожара пассажиров из поезда пришлось экстренно эвакуировать. Огонь удалось быстро потушить. Позже поезд продолжил движение.Отметим, поезд шел из Санкт-Петебрурга в Москву. Из-за случившегося он пришел в столицу на 49 минут позже.По данным , следственный комитет начал доследственную проверку произошедшего. Личность зацепера пока не установлена. Более подробной информации о ЧП пока нет.