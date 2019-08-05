Наследница знаменитого музыканта поделилась в Instagram очередными снимками с отдыха во Франции. 19-летняя Стефания Маликова разместила кадры, на которых проводит время на пляже с маленьким братиком Марком.

Наследница знаменитого музыканта поделилась в Instagram очереднымиснимками с отдыха во Франции. 19-летняя Стефания Маликова разместила кадры, накоторых проводит время на пляже с маленьким братиком Марком.На Лазурном берегу девушка уже побыла достаточно,чтобы продемонстрировать коллекцию своих купальников. Однако самымитрогательными стали фото, на которых Стефания Маликова появилась сполуторагодовалым братом.На снимке дочь Дмитрия Маликова сидит на песке воранжевом раздельном купальнике, а белокурый Марк в трусиках шляпе находитсярядом с сестрой. Мальчик возит по песку игрушечный грузовик, а СтефанияМаликова с нежностью смотрит на малыша.Подписчики пришли в восторг от снимков. "Какие вы с Маркушеймилые!", "Просто зайчики!", "Стеша, хорошего вам отдыха", "Милота", "Идеально","Такие счастливые!", "Мимиметр сломался", – прокомментировалипубликацию поклонники.Напомним, сына Дмитрию Маликову и егосупруге Елене родила в январе 2018 года суррогатная мать. Ранее певецпризнался, что он хочет, чтобы Марк как можно дольше оставался ребенком.Гордится музыкант и своей дочерью. Как писали "Дни.ру", – студентка факультета журналистики МГИМО. Девушка учитсяуспешно – сессию закрывает с хорошими оценками. Наследницакомпозитора является активной пользовательницей Instagram. Она регулярно публикует фото и видео, делясь подробностямиличной жизни с фолловерами.