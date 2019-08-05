Наследница знаменитого музыканта поделилась в Instagram очередными
снимками с отдыха во Франции. 19-летняя Стефания Маликова разместила кадры, на
которых проводит время на пляже с маленьким братиком Марком.
Наследница знаменитого музыканта поделилась в Instagram очередными
снимками с отдыха во Франции. 19-летняя Стефания Маликова разместила кадры, на
которых проводит время на пляже с маленьким братиком Марком.
На Лазурном берегу девушка уже побыла достаточно,
чтобы продемонстрировать коллекцию своих купальников. Однако самыми
трогательными стали фото, на которых Стефания Маликова появилась с
полуторагодовалым братом.
На снимке дочь Дмитрия Маликова сидит на песке в
оранжевом раздельном купальнике, а белокурый Марк в трусиках шляпе находится
рядом с сестрой. Мальчик возит по песку игрушечный грузовик, а Стефания
Маликова с нежностью смотрит на малыша.
Подписчики пришли в восторг от снимков. "Какие вы с Маркушей
милые!", "Просто зайчики!", "Стеша, хорошего вам отдыха", "Милота", "Идеально",
"Такие счастливые!", "Мимиметр сломался", – прокомментировали
публикацию поклонники.
Напомним, сына Дмитрию Маликову и его
супруге Елене родила в январе 2018 года суррогатная мать. Ранее певец
признался, что он хочет, чтобы Марк как можно дольше оставался ребенком.
Гордится музыкант и своей дочерью. Как писали "Дни.ру", – студентка факультета журналистики МГИМО. Девушка учится
успешно – сессию закрывает с хорошими оценками. Наследница
композитора является активной пользовательницей Instagram. Она регулярно публикует фото и видео, делясь подробностями
личной жизни с фолловерами.