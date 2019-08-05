Действие новых санкций против России не распространяется на российские госкомпании, также американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга РФ. Директива о санкциях касается только министерств, агентств и суверенного фонда, включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

Действие новых санкций против России не распространяется на российские госкомпании, также американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга РФ. Директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.С такими разъяснениями, передает РИА Новости, выступил Минфин США. О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций по делу называемому делу Скрипалей стало известно ранее на этой неделе. Ожидается, что второй пакет санкций США против России вступит в силу 19 августа и будет действовать не менее года. Он запрещает американским банкам покупать госдолг России на первичном рынке. Кроме того, товары и технологии, которые будут продаваться Москве, будут подвергнуты более жесткому лицензированию.Москве собираются перекрыть доступ к американскому рынку для первичных выпусков суверенных долговых обязательств России, не выраженных в рублях, и продукции американского производства, важной для разработки химоружия и биологического оружия.В рамках санкций Вашингтон будет выступать против кредитов для России со стороны международных организаций, в том числе Международного валютного фонда и Всемирного банка. Также в Госдепе ранее сообщили, что санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития.По словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия гибко приспосабливается к санкционному давлению благодаря грамотной бюджетной политике и гибкой макроэкономической конституции.Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа прошлого года. Поводом для новых санкций в Вашингтоне назвали то, что Москва не предоставила гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием".Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: несмотря на откровенную провокацию в деле об отравлении Скрипалей, этот инцидент вновь используется в качестве предлога для санкций. По ее словам, новые ограничения в основном дублируют меры, вводившиеся в предыдущие годы, так что "ничего особенно нового в этом нет".