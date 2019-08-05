Английский Эвертон объявил о подписании контракта с нападающим туринского Ювентуса Мойзе Кином. 19-летний оформил договор с ливерпульским клубом сроком на пять лет. Официальная информация о сумме перехода неизвестна. Неофициально Кин обошелся ирискам в 32 миллиона евро.

Английский "Эвертон" объявил о подписании контракта с нападающим туринского "Ювентуса" Мойзе Кином. 19-летний оформил договор с ливерпульским клубом сроком на пять лет. Официальная информация о сумме перехода неизвестна. Неофициально Кин обошелся "ирискам" в 32 миллиона евро.Кроме того, как сообщает Спорт24.Ru, впоследствии эта сумма может увеличиться до 40 миллионов евро за счет дополнительных бонусных выплат. Сам же итальянский нападающий будет зарабатывать в "Эвертоне" три миллиона евро в год.По условиям достигнутого сторонами соглашения, у "Ювентуса" имеется опция приоритетного обратного выкупа игрока.Кин в минувшем сезоне в составе "Ювентуса" сыграл 17 матчей, забив семь голов. Также он впервые был вызван в сборную Италии, где уже принял участие в трех встречах, забив дважды.